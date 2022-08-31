Fethiye Poyraz
İzmit Emirhan Mahallesi Recepoğlu Mevkii’nde ikamet eden, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli Astsubay Hasan Poyraz’ın (merhum) eşi ve 1 çocuk annesi Fethiye Poyraz (81) çoklu organ yetmezliği vefat etti. Poyraz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Recepoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Recepoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.