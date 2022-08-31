İzmit Emirhan Mahallesi Recepoğlu Mevkii’nde ikamet eden, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli Astsubay Hasan Poyraz’ın (merhum) eşi ve 1 çocuk annesi Fethiye Poyraz (81) çoklu organ yetmezliği vefat etti. Poyraz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Recepoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Recepoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.