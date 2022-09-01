Ali Bahadır
İzmit Kabaoğlu Mahallesi Malta Mevki Karamuş Sokak’ta ikamet eden, Almanya’dan emekli ve 5 çocuk babası Ali Bahadır (66) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Bahadır’ın cenazesi öğle namazına müteakip Topçular Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asrı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.