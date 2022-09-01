İzmit Kabaoğlu Mahallesi Malta Mevki Karamuş Sokak’ta ikamet eden, Almanya’dan emekli ve 5 çocuk babası Ali Bahadır (66) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Bahadır’ın cenazesi öğle namazına müteakip Topçular Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asrı Mezarlığı’nda toprağa verildi.