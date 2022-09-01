İzmit Yenişehir Mahallesi Altaylı Sokak’ta ikamet eden, emekli pazarcı ve 3 çocuk babası Arif Serbes (91) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Serbes’in cenazesi öğle namazına müteakip Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asrı Mezarlığı’nda toprağa verildi.