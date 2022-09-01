Kartepe Arslanbey Mahallesi Uzun Sokak’ta ikamet eden, Pirelli Fabrikası’ndan emekli ve 5 çocuk babası Erdin Uzun (71) kan kanseri nedeniyle vefat etti. Uzun’un cenazesi öğle namazına müteakip Rahmiye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.