Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bağlar Yolu Sokak’ta ikamet eden, emekli ve 7 çocuk babası Halid Tab (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Tab’ın cenazesi öğle namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa veridi.