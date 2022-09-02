Kartepe Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi’nde ikamet eden, emekli inşaat personeli ve 2 çocuk babası Mehmet Sersan (80) çoklu organ yetmezliği vefat etti. Sersan’ın cenazesi Abdulhamithan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.