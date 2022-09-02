İzmit Yahyakaptan Mahallesi Eylül Sokak’ta ikamet eden, emekli minibüs şoförü Nuri Benneci’nin eşi ve 1983 – 2010 yılları arasında Tepecik Mahallesi’nde askeri ürünler satan Emine Benneci (81) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Benneci’nin cenazesi öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.