Kartepe Ataşehir Mahallesi Akasya Sokak’ta ikamet eden, Promotion’dan emekli ve 2 çocuk babası Hüseyin Özdemir (56) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Özdemir’in cenazesi öğle namazına müteakip Abdulhamithan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.