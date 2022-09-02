Derince Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi’nde ikamet eden, merhum Cemal Şimşek’in eşi ve 3 çocuk annesi Necmiye Şimşek (92) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Şimşek’in cenazesi öğle namazına müteakip 60 Evler Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yörükler Mezarlığı’nda toprağa verildi.