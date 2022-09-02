İzmit Tavşantepe Mahallesi Hasret Sokak’ta ikamet eden, eski hurdacı ve 3 çocuk babası Rasim Demirkıran (70) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Demirkıran’ın cenazesi öğle namazına müteakip Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Kandıra Mezarlığı’nda toprağa verildi.