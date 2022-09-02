İzmit Orhan Mahallesi Hızlı Sokak’ta ikamet eden, Tekel’den emekli ve 5 çocuk babası Seyfettin Durna (70) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Durna’nın cenazesi öğle namazına müteakip Bağçeşme Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.