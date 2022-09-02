İzmit Sanayi Mahallesi Özsu Sokak’ta ikamet eden, emekli şehiriçi otobüslerinde mal sahibi olan ve şoförlük yapmış, 6 çocuk babası Süleyman Bayram (83) enfeksiyon vefat etti. Bayram’ın cenazesi öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.