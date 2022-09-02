İzmit Turgut Mahallesi Öz Evliya Çelebi Sokak’ta ikamet eden, Goodyear’dan emekli merhum Kazım Baytar’ın eşi ve 5 çocuk annesi İkbal Baytar (88) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Baytar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Evliya Çelebi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.