İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda ikamet eden geçmiş dönem Habaş Genel Müdürü ve AKP’den İzmit Belediye Başkanı Aday Adayı olan Kenan Kös (76) vefat etti. Kaptığı enfeksiyon sonrası vefat eden Kenan Kös’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Yeni Cuma Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.