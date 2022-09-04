Darıca Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta ikamet eden çiftçi İsmail Serbest’in eşi ve 8 çocuk annesi Tamam Serbest (77) vefat etti. Safra kesesi kanseri nedeniyle vefat eden Tamam Serbest’in cenazesi öğle namazına müteakip Nenehatun Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.