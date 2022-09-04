İzmit Tavşantepe Mahallesi Mutlu Sokak’ta ikamet eden kağıt toplayıcılığı yapan Salih Özariş’in eşi Gülhanım Özariş (36) vefat etti. Koah hastalığı nedeniyle vefat eden Gülhanım Özariş’in cenazesi öğle namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.