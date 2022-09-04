Kandıra Akçaova Mahallesi Yorgalar Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden Chrysler Fabrikası’ndan emekli Salih Uzun’un eşi ve 5 çocuk annesi Gülsüm Uzun (79) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Yorgalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yorgalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.