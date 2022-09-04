Kartepe İbrikdere Mahallesi 115.Sokak’ta ikamet eden emekli lokantacı Ali Karagöz’ün (merhum) eşi ve 5 çocuk annesi Hanım Karagöz (68) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Hanım Karagöz’ün cenazesi öğle namazına müteakip Atalar Camii’nde kılınana cenaze namazı sonrası İbrikdere Bağdat Mezarlığı’nda toprağa verildi.