Kartepe Uzuntarla Mahallesi 209.Sokak’ta ikamet eden Goodyear’dan emekli Mustafa Akbay’ın eşi ve 4 çocuk annesi Huriye Abay (82) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Huriye Akbay’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Uzuntarla Yeşiltepe Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeşiltepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.