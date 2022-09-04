Hakkı Avni Karakadılar
İzmit Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak’ta ikamet eden İzmit Belediyesi eski Başkanı Necati Gençoğlu'nun başkanvekili ve geçmiş dönem İzmit Belediyesi ANAP Meclis Üyesi ve 2 çocuk babası Hakkı Avni Karakadılar (75) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Hakkı Avni Karakadılar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Karakadılar Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Balaban Karakadılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.