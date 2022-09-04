İzmit Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak’ta ikamet eden İzmit Belediyesi eski Başkanı Necati Gençoğlu'nun başkanvekili ve geçmiş dönem İzmit Belediyesi ANAP Meclis Üyesi ve 2 çocuk babası Hakkı Avni Karakadılar (75) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Hakkı Avni Karakadılar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Karakadılar Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Balaban Karakadılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.