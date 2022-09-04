Derince İbn-i Sina Mahallesi Şehit Levent Ağırkaya Sokak’ta ikamet eden Derince Limanı’ndan emekli, 6 çocuk babası Mustafa Sayan (89) vefat etti. 24 Ağustos’ta geçirdiği kazada kalçası kırılan ve kapılan enflasyon sonrası vefat eden Mustafa Sayan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.