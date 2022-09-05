Kartepe Karatepe Mahallesi Edebali Caddesi’nde ikamet eden Mannesmann Fabrikası’ndan emekli 4 çocuk babası Hüseyin Soğukpınar (62) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Hüseyin Soğukpınar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Karatepe Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.