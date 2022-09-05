İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak’ta ikamet eden emekli MKS Fabrikası personeli ve 2 çocuk babası İrfan Topal (58) vefat etti. Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden İrfan Topal’ın cenazesi öğle namazına müteakip Avcıköy Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Merdigöz Mezarlığı’nda toprağa verildi.