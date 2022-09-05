İzmit Bulduk Mahallesi Bulduk Merkez Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden emekli çiftçi ve 7 çocuk babası Beytullah Akbaba (88) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Piroğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Piroğlu Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.