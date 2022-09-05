Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Fani Sokak’ta ikamet eden özel güvenlik görevlisi İbrahim Doğru’nun eşi ve Farabi Hastanesi’nde personel olan, 3 çocuk annesi Derya Doğru (59) vefat etti. LÖSEMİ nedeniyle vefat eden Derya Doğru’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Uluçınar Camii’nde kılınan cenaze namazın ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.