Kandıra Alefli Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen, 5 çocuk babası Eşref Çiltaş (75) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Çiltaş’ın cenazesi öğle namazında Alefli Camii’nden alınarak Alefli Mezarlığı’nda toprağa verildi.