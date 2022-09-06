Kartepe Köseköy Mahallesi Rauf Orbay Sokak’ta ikamet eden, çiftçi merhum Ali Demir’in eşi, 4 çocuk annesi Kadriye Demir (94) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Demir’in cenazesi öğle namazında Köseköy Merkez Camii’nden alınarak Köseköy Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.