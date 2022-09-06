Derince Fatih Sultan Mahallesi Gürkan Sokak’ta ikamet eden, emekli esnaf, 3 çocuk babası Zafer Köleoğlu (80) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Köleoğlu’nun cenazesi öğle namazında Kuba Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.