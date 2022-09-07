Körfez Fatih Mahallesi Zeybek Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi Habib Kırbaşoğlu’nun eşi, 2 çocuk annesi Cemile Kırbaşoğlu (80) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kırbaşoğlu’nun cenazesi öğle namazında Çayırköy Camii’nden alınarak Çayırköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.