İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak’ta ikamet eden, BAĞ-KUR emeklisi Yusuf Şahin’in eşi, 2 çocuk annesi Gülşade Şahin (59) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Şahin’in cenazesi öğle namazında Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.