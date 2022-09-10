İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf ve çiftçi merhum Eyüp Asiltürk’ün eşi, 3 çocuk annesi Emine Asiltürk(89)yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında İshakçılar Camiinden alınarak İshakçılar Mezarlığında toprağa verildi.