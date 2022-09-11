Derince Sırrıpaşa Mahallesi Ok Sokak adresinde ikamet eden Petrol Ofisi’nden emekli Hacı Öz’ün eşi ve 9 çocuk annesi Emiş Öz (69) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Emiş Öz’ün cenazesi öğle namazına müteakip Harmantarla Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.