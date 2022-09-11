İzmit Gündoğdu Mahallesi Güldibi Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli merhum İmran Karaş’ıneşi ve 3 çocuk annesi Huriye Karaş (68) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Elmacık Köy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası Elmacık Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.