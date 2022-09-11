Derince Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak adresindeikamet eden 2 çocuk babası emekli inşaat ustası Muammer Tümer (68) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Muammer Tümer’in cenazesi ikindi namazına müteakip Gülverenler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.