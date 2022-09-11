Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kocatepe Caddesi adresindeikamet eden 2 çocuk babası emekli tornacı Osman Çavuşoğlu (74) vefat etti. Beyin kanaması nedeniyle vefat eden Osman Çavuşoğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Kemal Sadi Şirin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.