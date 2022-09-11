Derince Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak adresinde ikamet eden 3 çocuk babası Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden emekli Zeki Karaşin (72) vefat etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Zeki Karaşin’in cenazesi öğle namazına müteakip Yenikent Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı’nda topağa verildi.