Zeki Karaşin
Derince Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak adresinde ikamet eden 3 çocuk babası Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden emekli Zeki Karaşin (72) vefat etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Zeki Karaşin’in cenazesi öğle namazına müteakip Yenikent Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı’nda topağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.