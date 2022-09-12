İzmit Gültepe Mahallesi Hacı Arif Caddesi adresinde ikamet eden Hasan Torun ve Havva Torun çiftinin 3 çocuğundan biri ev hanımı Hülya Torun(42)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenidoğan Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.