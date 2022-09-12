Serdar Kazanç
İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden, Kırklareli Babaeski’de görev yapan teknik personel astsubay başçavuş Serdar Serdar Kazanç(42)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Özlem Kazanç ile evli ve 1 çocuk babası olan Kazanç’ın cenazesi öğle namazında Şirintepe Orhan Gazi Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.