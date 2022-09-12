İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden, Kırklareli Babaeski’de görev yapan teknik personel astsubay başçavuş Serdar Serdar Kazanç(42)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Özlem Kazanç ile evli ve 1 çocuk babası olan Kazanç’ın cenazesi öğle namazında Şirintepe Orhan Gazi Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.