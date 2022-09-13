İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden Mikro Taksi çalışanlarından olan ve çevresinde Donanma Kadir olarak bilinen 2 çocuk babası Kadir Erbay(82)beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kadıbayırlı Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.