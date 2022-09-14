Kartepe Ataşehir Mahallesi Akasya Sokak adresinde ikamet eden eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nden emekli Hüseyin Umut (69) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Umut’un cenazesi Şevkatiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şevkatiye Mezarlığında toprağa verildi.