Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi 4331 Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden emekli Vahit Balaban (63) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Vahit Balaban’ın cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.