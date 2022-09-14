Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yurt Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Tarım İl Müdürlüğünden emekli Hüseyin Kuzgun (70) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Kuzgun’un cenazesi Köseköy Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.