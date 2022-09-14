Gölcük Dumlupınar Mahallesi Yavuz Caddesi adresinde ikamet eden serbest meslekten emekli Süleyman Çelik (70) felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Süleyman Çelik’in cenazesi Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.