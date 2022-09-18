İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Ali Rıza Özdemir (50) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Rıza Özdemir’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.