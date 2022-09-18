İzmit Arızlı Mahallesi Arızlı Caddesi adresinde ikamet eden Petrol Ofisi’nden emekli merhum Bekir Uysal’ın eşi Ömrüye Uysal (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ömrüye Uysal’ın cenazesi Arızlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arızlı Mezarlığında toprağa verildi.