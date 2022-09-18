Derince Fatih Sultan Mahallesi Güven Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yolları’ndan emekli İbrahim Şahin (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan İbrahim Şahin’in cenazesi Ahmet Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yörükler Mezarlığında toprağa verildi.