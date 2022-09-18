İbrahim Şahin
Derince Fatih Sultan Mahallesi Güven Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yolları’ndan emekli İbrahim Şahin (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan İbrahim Şahin’in cenazesi Ahmet Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yörükler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.