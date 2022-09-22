Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2159.Sokak adresinde ikamet eden İpek Kağıt Fabrikası’ndan emekli Celal Güvenaltın(72)vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Celal Güvenaltın’ın cenazesi öğle namazında Yeni Camiinden alınarak Karapınar Mezarlığında toprağa verildi.