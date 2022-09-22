İzmit Körfez Mahallesi Ahmet Gül Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Celal Dikmen’in eşi Fatma Dikmen(81)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Dikmen’in cenazesi öğle namazında 42 Evler Camiinden alınarak Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.