Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi Emir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Aygün’ün eşi Huri Aygün(51)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Huri Aygün’ün cenazesi öğle namazında Yazlık Merkez Camiinden alınarak Yazlık Eski Mezarlıkta toprağa verildi.