Başiskele Yeniköy Kalıcı Konutları 12. Ada adresinde ikamet eden Yeniköy Erbay Camii önceki İmamı, Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kuran Kursun öğreticisiKurra Hafız Ali Turum(53)aort damarı yırtılması sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kurra Hafız Ali Turum’un cenazesi Cuma günü öğle namazında Gölcük Tevfik Hoca Vakıf Camiinden alınarak Trabzon Vakfıkebir Hamzalı Mahalle Mezarlığındatoprağa verilecek.