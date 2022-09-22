Kurra Hafız Ali Turum
Başiskele Yeniköy Kalıcı Konutları 12. Ada adresinde ikamet eden Yeniköy Erbay Camii önceki İmamı, Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kuran Kursun öğreticisiKurra Hafız Ali Turum(53)aort damarı yırtılması sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kurra Hafız Ali Turum’un cenazesi Cuma günü öğle namazında Gölcük Tevfik Hoca Vakıf Camiinden alınarak Trabzon Vakfıkebir Hamzalı Mahalle Mezarlığındatoprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.